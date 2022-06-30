"Умерли по состоянию здоровья" - мэр дагестанского города оригинально "почтил память" уничтоженных в Украине оккупантов

Мэр города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев оконфузился во время выступления по случаю прощания с погибшими в Украине российскими военными - уроженцами данного населенного пункта.

Чиновник заявил, что погибшие в Украине оккупанты из Дагестана умерли не в результате боевых действий - по его словам, они якобы "погибли по состоянию здоровья".

Видеозапись фрагмента траурной речи российского чиновника опубликована в соцсетях.

Кроме того Алирзаев допустил еще несколько конфузных выражений: