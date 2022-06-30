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"Умерли по состоянию здоровья" - мэр дагестанского города оригинально "почтил память" уничтоженных в Украине оккупантов

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В городок приехало сразу девять гробов

"Умерли по состоянию здоровья" - мэр дагестанского города оригинально "почтил память" уничтоженных в Украине оккупантов

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Мэр города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев оконфузился во время выступления по случаю прощания с погибшими в Украине российскими военными - уроженцами данного населенного пункта.

Чиновник заявил, что погибшие в Украине оккупанты из Дагестана умерли не в результате боевых действий - по его словам, они якобы "погибли по состоянию здоровья".

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Видеозапись фрагмента траурной речи российского чиновника опубликована в соцсетях.

Кроме того Алирзаев допустил еще несколько конфузных выражений:

  • он вспомнил про "81 год Победы в Великой Отечественной войне" (на самом деле война закончилась 77 лет назад )
  • назвал Украину "республикой" (хотя в ст. 5 Конституции нашей страны есть данное упоминание, в названии государства нет слова "Республика", в отличие от Дагестана)
  • не сумел правильно выговорить слово "денацификация".

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В статье: война с Россией
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