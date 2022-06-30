"Умерли по состоянию здоровья" - мэр дагестанского города оригинально "почтил память" уничтоженных в Украине оккупантов
В городок приехало сразу девять гробов
Мэр города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев оконфузился во время выступления по случаю прощания с погибшими в Украине российскими военными - уроженцами данного населенного пункта.
Чиновник заявил, что погибшие в Украине оккупанты из Дагестана умерли не в результате боевых действий - по его словам, они якобы "погибли по состоянию здоровья".
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Видеозапись фрагмента траурной речи российского чиновника опубликована в соцсетях.
Кроме того Алирзаев допустил еще несколько конфузных выражений:
- он вспомнил про "81 год Победы в Великой Отечественной войне" (на самом деле война закончилась 77 лет назад )
- назвал Украину "республикой" (хотя в ст. 5 Конституции нашей страны есть данное упоминание, в названии государства нет слова "Республика", в отличие от Дагестана)
- не сумел правильно выговорить слово "денацификация".
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