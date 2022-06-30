В госдуме предлагают отбирать чужие территории по-новому

В Госдуму РФ внесли законопроект, который устанавливает новый порядок "принятия в государство новых территорий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку, прикрепленную к документу.

Депутаты предлагают внести поправки в закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации", который фактически легализует аннексию территорий других государств.

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Принятие поправок закрепит на законодательном уровне норму, которая предполагает, что аннексия не будет зависеть от "местоположения границ иностранного государства или его части".