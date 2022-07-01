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Россияне штурмуют Лисичанский НПЗ

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Город постоянно обстреливается

Россияне штурмуют Лисичанский НПЗ

Новина українською

Российские войска ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 кв. м», - сообщил Гайдай.

Также россияне провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Вовчеяровки и Малорязанцевого, имеют частичный успех, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка - Лисичанск.

В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка - Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что на Лисичанском направлении враг обстреливает украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, но успеха не имеет.

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В статье: война с Россией
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