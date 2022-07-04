Глава ГУР МО Украины – о сроках контрнаступления ВСУ, окончании войны с рф и позиции Китая
Он сказал, что в своих прогнозах еще не ошибался
УП
Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал новое интервью. В частности, он отметил, что причина усиления ракетных ударов по Украине в последние дни заключается в смене руководителя "спецоперации" в россии, не в мести за Змеиный.
По его мнению, кремль вряд ли решится на использование ядерного оружия, а Беларусь не вступит в открытую войну против Украины. Касательно контрнаступления ВСУ Буданов сказал, что это лишь вопрос времени, пока для возвращения территорий банально не хватает оружия.
В августе, по версии Буданова, мы увидим первые признаки перелома в войне, к зиме она сбавит темпы. Конечным результатом войны станет выход на границе Украины в 1991 году, это может произойти в 2023-м. Также глава ГУР заявил, что в настоящее время позиция Китая в войне скорее нейтральная, и до конца года маловероятно, что она изменится.
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