  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава ГУР МО Украины – о сроках контрнаступления ВСУ, окончании войны с рф и позиции Китая
В тренде

Глава ГУР МО Украины – о сроках контрнаступления ВСУ, окончании войны с рф и позиции Китая

Общие новости
(4 голосов)

Он сказал, что в своих прогнозах еще не ошибался

Глава ГУР МО Украины – о сроках контрнаступления ВСУ, окончании войны с рф и позиции Китая

УП

Новина українською

Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал новое интервью. В частности, он отметил, что причина усиления ракетных ударов по Украине в последние дни заключается в смене руководителя "спецоперации" в россии, не в мести за Змеиный.

Читайте такжеГлава ГУР – о раке у путина, поставках тяжелого вооружения и сроках окончания активной фазы войны

По его мнению, кремль вряд ли решится на использование ядерного оружия, а Беларусь не вступит в открытую войну против Украины. Касательно контрнаступления ВСУ Буданов сказал, что это лишь вопрос времени, пока для возвращения территорий банально не хватает оружия.

В августе, по версии Буданова, мы увидим первые признаки перелома в войне, к зиме она сбавит темпы. Конечным результатом войны станет выход на границе Украины в 1991 году, это может произойти в 2023-м. Также глава ГУР заявил, что в настоящее время позиция Китая в войне скорее нейтральная, и до конца года маловероятно, что она изменится.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ГУР Кирилл Буданов
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде