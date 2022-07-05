СБУ разоблачила на государственной измене помощника народного депутата Украины

В ходе спецоперации в Киеве контрразведка Службы безопасности задержала помощника-консультанта народного депутата Украины. Будучи русским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Чиновник находился на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Дмитрия Зубарева.

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Своему российскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с рф и проведении АТО/ООС на востоке Украины. За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб в размере от 1,5 до 4 тыс. дол. "Вознаграждение" возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения.

Установлено, что чиновник был завербован кадровым сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в москву. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю. Для сбора разведданных должностное лицо использовало широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа. А передавал информацию через зашифрованный канал электронной связи.

Не раз предатель встречался со своими кураторами на территории третьих стран, где получал задания и деньги. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд. Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками Департамента контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ.