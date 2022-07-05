В Донецке мощно "хлопнул" склад боеприпасов российских оккупантов
HIMARS?
Типичный Донецк
В Telegram-каналах появилась информация о том, что в оккупированном рашистами Донецке взорвался один из крупных российских складов БК.
Местные жители пишут, что им слышна детонация снарядов.
Ранее мы сообщали о взрывах на вражеских складах в Луганской и Донецкой областях. Боеприпасы детонировали около двух часов.
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