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В Донецке мощно "хлопнул" склад боеприпасов российских оккупантов

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HIMARS?

В Донецке мощно "хлопнул" склад боеприпасов российских оккупантов

Типичный Донецк

Новина українською

В Telegram-каналах появилась информация о том, что в оккупированном рашистами Донецке взорвался один из крупных российских складов БК.

Местные жители пишут, что им слышна детонация снарядов.

Ранее мы сообщали о взрывах на вражеских складах в Луганской и Донецкой областях. Боеприпасы детонировали около двух часов.

Читайте такжеДетонировало около 2 часов. ВСУ уничтожили важный для россиян склад боеприпасов на Донбассе

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В статье: война с Россией
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