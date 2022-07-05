Суд запретил деятельность Компартии Украины
Надеемся, окончательно
фото из свободных источников
Коллегия судей Восьмого ААС 5 июля завершила рассмотрение административного дела №826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины.
Об этом сообщает фейсбук-страница суда.
"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности, которым во время войны приостанавливается деятельность ряда политических партий.
Интересно, в первый раз Коммунистическую партию Украины запретили 30 августа 1991 года. Тогда Президиум Верховной Рады издал указ "О запрете деятельности Компартии Украины". Уже в октябре 1993 КПУ официально вернулась на политическую карту Украины. С тех пор неизменным лидером политсилы был Петр Симоненко.
Фракция КПУ в полном составе голосовала за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. После победы Евромайдана отдельные представители Коммунистической партии Украины начали участвовать в выступлениях на востоке и юге Украины против Майдана и новой власти. Это дало основание и. о. Президента О. Турчинову поднять вопрос о запрете ее деятельности.
В 2015 году, после принятия закона о декоммунизации, министр юстиции подписал приказ, согласно которому КПУ упустила возможность участвовать в политической жизни государства. В январе 2016 это подтвердил и Высший административный суд.
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