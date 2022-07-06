В Херсоне в районе ж/д вокзала горит склад - ВИДЕО

В среду, 6 июля, во временно оккупированном Херсоне в районе железнодорожного вокзала очень сильный пожар.

Над городом виден столб дыма.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в результате взрыва был уничтожен склад боеприпасов войск РФ.

Впрочем, местные не подтверждают данную информацию, и говорят, что горит склад пластмассы.

Достоверной инофрмации о том, что именно занялось, и по какой причине, пока что нет.