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В Херсоне в районе ж/д вокзала горит склад - ВИДЕО

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(2 голосов)

Гори-гори ясно

В Херсоне в районе ж/д вокзала горит склад - ВИДЕО

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Новина українською

В среду, 6 июля, во временно оккупированном Херсоне в районе железнодорожного вокзала очень сильный пожар.

Над городом виден столб дыма.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в результате взрыва был уничтожен склад боеприпасов войск РФ.

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Впрочем, местные не подтверждают данную информацию, и говорят, что горит склад пластмассы.

Достоверной инофрмации о том, что именно занялось, и по какой причине, пока что нет.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.07.2022 в 17:42
СЛАВА ЗСУ !!!
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