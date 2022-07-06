В Херсоне в районе ж/д вокзала горит склад - ВИДЕО
Гори-гори ясно
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В среду, 6 июля, во временно оккупированном Херсоне в районе железнодорожного вокзала очень сильный пожар.
Над городом виден столб дыма.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в результате взрыва был уничтожен склад боеприпасов войск РФ.
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Впрочем, местные не подтверждают данную информацию, и говорят, что горит склад пластмассы.
Достоверной инофрмации о том, что именно занялось, и по какой причине, пока что нет.
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.07.2022 в 17:42
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