По Харькову нанесен ракетный удар

Российская террористическая группировка "Армия рф" нанесла, предварительно, ракетный удар по одному из жилых районов Харькова. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. На месте уже работают все службы.

"Уважаемые харьковчане, максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!", - добавил Синегубов в телеграм.

Больше информации будет позже.

Отметим, что Штаб обороны Харькова не отмечал обстрелов областного центра в течение последних суток.