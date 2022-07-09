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Гутцайт: На Черниговщине россияне нанесли ущерб спортивной инфраструктуре на 17 миллионов долларов

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Пострадали и футбольные объекты

Гутцайт: На Черниговщине россияне нанесли ущерб спортивной инфраструктуре на 17 миллионов долларов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, во сколько ориентировочно оцениваются ущерб спортивной инфраструктуре Черниговщины, нанесенный российскими боевиками:

“На Черниговщине повреждены 4 спортивных объекта. Два спортивных комплекса "Динамо", одна водная спортивная база "динамовская" и черниговский стадион (имени Юрия Гагарина - прим.). Еще там биатлонная база.

На сегодняшний день мы подсчитали ущерб на 17 млн ​​долларов”, - сказал Гутцайт.

Напомним, что реконструкцией стадиона имени Юрий Гагарина в Чернигове пообещала заняться "Боруссия" Дортмунд.

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В статье: Десна (Чернигов) Вадим Гутцайт
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Источник:
ПРОФУТБОЛ DIGITAL

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2022 в 14:58
Значно більше ніж 17 млн. дол. Не думаю, що відновлення Гагаріна обійдеться у меншу суму плюс лижна база уЯцево повністю знищена. Це тільки на поверхні.
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romankuzma32 (Львов)
09.07.2022 в 13:20
Ну, такие "специалисты", как кучабская м. и её сообщник бурда б., повредили бы имущества на не меньшую сумму, они ведь всё-таки в "семье" известного коммунистического палача-кэгэбиста нагребного б.
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