Гутцайт: На Черниговщине россияне нанесли ущерб спортивной инфраструктуре на 17 миллионов долларов
Пострадали и футбольные объекты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, во сколько ориентировочно оцениваются ущерб спортивной инфраструктуре Черниговщины, нанесенный российскими боевиками:
“На Черниговщине повреждены 4 спортивных объекта. Два спортивных комплекса "Динамо", одна водная спортивная база "динамовская" и черниговский стадион (имени Юрия Гагарина - прим.). Еще там биатлонная база.
На сегодняшний день мы подсчитали ущерб на 17 млн долларов”, - сказал Гутцайт.
Напомним, что реконструкцией стадиона имени Юрий Гагарина в Чернигове пообещала заняться "Боруссия" Дортмунд.
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