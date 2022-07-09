Россияне оттянули поврежденный возле Змеиного катер в оккупированный Севастополь

В Севастополь доставили поврежденный вблизи острова Змеиный российский противодиверсионный катер типа "Раптор". Об этом написал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 Юнармеец Балтики", - отметил Братчук.

Чиновник также добавил, что судно получило повреждение во время боевых действий у острова Змеиный. Вероятно, он был поражен комплеком TB-2 "Bayraktar".