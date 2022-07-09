  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне оттянули поврежденный возле Змеиного катер в оккупированный Севастополь
В тренде

Россияне оттянули поврежденный возле Змеиного катер в оккупированный Севастополь

Общие новости
(1 голосов)

Враг надеется отремонтировать судно

Россияне оттянули поврежденный возле Змеиного катер в оккупированный Севастополь

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В Севастополь доставили поврежденный вблизи острова Змеиный российский противодиверсионный катер типа "Раптор". Об этом написал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 Юнармеец Балтики", - отметил Братчук.

Чиновник также добавил, что судно получило повреждение во время боевых действий у острова Змеиный. Вероятно, он был поражен комплеком TB-2 "Bayraktar".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Севастополь" война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде