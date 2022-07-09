Россияне оттянули поврежденный возле Змеиного катер в оккупированный Севастополь
Враг надеется отремонтировать судно
Фото з відкритих джерел
В Севастополь доставили поврежденный вблизи острова Змеиный российский противодиверсионный катер типа "Раптор". Об этом написал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 Юнармеец Балтики", - отметил Братчук.
Чиновник также добавил, что судно получило повреждение во время боевых действий у острова Змеиный. Вероятно, он был поражен комплеком TB-2 "Bayraktar".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм Сергія Братчука
Популярное сейчас
- Александр Ярославский: Металлист будет жить, 100 процентов
- Реал отпустил Йовича, Ювентус бесплатно подхватил ди Марию. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Нужна дерусификация. Одна из стелл при въезде в Славянск остается русскоязычной
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти