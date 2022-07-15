Резников – в интервью FT: ВСУ ожидают ракеты для HIMARS с дальностью, повышенной в несколько раз
300, чтобы делать 200. Ну, вы поняли
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Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят ВСУ снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.
"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более длинным радиусом действия".
Министр похвалил HIMARS за их точность и дальнобойность. Резников отметил, что они помогли сократить количество потерь Вооруженных сил Украины на Донбассе. Однако, по его словам, для любой попытки контрнаступления украинских войск нужно больше ракет и артиллерии.
"До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины… Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступление, и оно будет успешным".
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