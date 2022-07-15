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Резников – в интервью FT: ВСУ ожидают ракеты для HIMARS с дальностью, повышенной в несколько раз

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300, чтобы делать 200. Ну, вы поняли

Резников – в интервью FT: ВСУ ожидают ракеты для HIMARS с дальностью, повышенной в несколько раз

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят ВСУ снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более длинным радиусом действия".

Министр похвалил HIMARS за их точность и дальнобойность. Резников отметил, что они помогли сократить количество потерь Вооруженных сил Украины на Донбассе. Однако, по его словам, для любой попытки контрнаступления украинских войск нужно больше ракет и артиллерии.

"До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины… Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступление, и оно будет успешным".

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В статье: война с Россией Алексей Резников HIMARS
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Источник:
ft.com

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