Россияне готовлятся к возобновлению наступления на Донбассе, - ISW

Российские войска готовятся возобновить наступление на Донбассе. Об этом сообщает Институт изучения войны.

В последние дни противник провел серию атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска и Бахмута, а также вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Кроме этого, оккупанты обороняют позиции в направлении Харькова, чтобы не допустить продвижение ВСУ к границе с Россией в районе сел Рубежное, Липцы и Дементеевка.

Также известно, что украинские удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили значительную часть командования 106-й дивизии рф.