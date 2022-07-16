Россияне готовлятся к возобновлению наступления на Донбассе, - ISW
Враг хочет приблизиться к большим городам Донецкой области
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска готовятся возобновить наступление на Донбассе. Об этом сообщает Институт изучения войны.
В последние дни противник провел серию атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска и Бахмута, а также вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.
Кроме этого, оккупанты обороняют позиции в направлении Харькова, чтобы не допустить продвижение ВСУ к границе с Россией в районе сел Рубежное, Липцы и Дементеевка.
Также известно, что украинские удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили значительную часть командования 106-й дивизии рф.
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