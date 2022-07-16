россия делает заявления об "успехах" на фронте, чтобы мотивировать свои войска, - Британская разведка

Российские наступательные операции ограничены по размаху и масштабу, но рф делает преждевременные заявления об "успехах" на фронте. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

“российские наступательные операции ограничены по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте. И это, несмотря на то, что российские войска зашли на окраине Северска в начале недели.

Ранее россия делала преждевременные и ложные заявления о своем успехе, что частично было направлено на демонстрацию успеха внутренней аудитории и укрепление морального положения войск.

Украинская оборона успешно отражала российские атаки после того, как был осуществлен уход из Лисичанска, а линия украинской обороны была сокращена и выровнена. Это позволило сосредоточить силы и огонь против сниженных российских атак и способствовало уменьшению динамики россии", - говорится в отчете.