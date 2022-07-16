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россия делает заявления об "успехах" на фронте, чтобы мотивировать свои войска, - Британская разведка

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россия делает заявления об "успехах" на фронте, чтобы мотивировать свои войска, - Британская разведка

фото из свободных источников

Новина українською

Российские наступательные операции ограничены по размаху и масштабу, но рф делает преждевременные заявления об "успехах" на фронте. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

“российские наступательные операции ограничены по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте. И это, несмотря на то, что российские войска зашли на окраине Северска в начале недели.

Ранее россия делала преждевременные и ложные заявления о своем успехе, что частично было направлено на демонстрацию успеха внутренней аудитории и укрепление морального положения войск.

Украинская оборона успешно отражала российские атаки после того, как был осуществлен уход из Лисичанска, а линия украинской обороны была сокращена и выровнена. Это позволило сосредоточить силы и огонь против сниженных российских атак и способствовало уменьшению динамики россии", - говорится в отчете.

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В статье: донбасс война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.07.2022 в 11:33
Ага, 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково...
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