  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. российские военные бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов
В тренде

российские военные бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов

Общие новости
(1 голосов)

Нелюди

российские военные бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов

Фото: Андрей Баштовой

Новина українською

россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, в бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В крупных городах Луганской области, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15 процентов населения. Они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя.

Сейчас, не имея дома, они идут убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые даже добровольно, как отмечает Гайдай. Остальные снова не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой, почему-то имеют уверенность в улучшении жизни и через несколько дней смиренно уходят в окопы с повесткой.

Читайте такжеУкраинские воины ударили по вражеским складам в Херсонской и Луганской областях

Также глава ОВА сообщил, что основное направление орков после Лисичанска – Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/luhanskaVTSA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.07.2022 в 11:39
Треба було таких примусово евакуювати...
Ответить
0
0
Alex-696 (Немирів)
18.07.2022 в 12:07
Для чого? Щоб потім в тилу у нас були колаборанти?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде