российские военные бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов

россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, в бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В крупных городах Луганской области, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15 процентов населения. Они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя.

Сейчас, не имея дома, они идут убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые даже добровольно, как отмечает Гайдай. Остальные снова не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой, почему-то имеют уверенность в улучшении жизни и через несколько дней смиренно уходят в окопы с повесткой.

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Также глава ОВА сообщил, что основное направление орков после Лисичанска – Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону.