ВСУ уничтожили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы возле Новой Каховки
Готовимся к контрнаступлению?
Planet
Рядом с Новой Каховкой удалось уничтожить новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", которую оккупанты установили возле Каховской ГЭС. Обнародован спутниковый снимок.
Этот комплекс способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии 30-35 км, он был призван выводить из строя украинские беспилотники, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Станция была оснащена многоуровневой системой защиты.
Это третий подобный комплекс, уничтоженный с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Первый был уничтожен 1 мая на острове Змеиный, а второй – в начале июня вблизи оккупированного Херсона.
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