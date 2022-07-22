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ВСУ уничтожили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы возле Новой Каховки

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ВСУ уничтожили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы возле Новой Каховки

Planet

Новина українською

Рядом с Новой Каховкой удалось уничтожить новейшую российскую станцию ​​радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", которую оккупанты установили возле Каховской ГЭС. Обнародован спутниковый снимок.

Этот комплекс способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии 30-35 км, он был призван выводить из строя украинские беспилотники, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Станция была оснащена многоуровневой системой защиты.

Это третий подобный комплекс, уничтоженный с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Первый был уничтожен 1 мая на острове Змеиный, а второй – в начале июня вблизи оккупированного Херсона.

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В статье: война с Россией
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