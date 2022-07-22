В т.н. Донецкой народной республике пушилин и компания заблокировали доступ в Google

Главарь так называемой "ДНР" денис пушилин заявил, что работу Google на территории республики заблокировали, ранее такое же решение приняли оккупанты в Луганской области.

Сам пушилин извергнул следующее:

"Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".