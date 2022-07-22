В т.н. Донецкой народной республике пушилин и компания заблокировали доступ в Google
Правильно, а зачем им там Интернет и все, что с ним связано?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главарь так называемой "ДНР" денис пушилин заявил, что работу Google на территории республики заблокировали, ранее такое же решение приняли оккупанты в Луганской области.
Сам пушилин извергнул следующее:
"Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".
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Источник:риа "новости"
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.07.2022 в 15:34
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