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В т.н. Донецкой народной республике пушилин и компания заблокировали доступ в Google

Общие новости
(1 голосов)

Правильно, а зачем им там Интернет и все, что с ним связано?

В т.н. Донецкой народной республике пушилин и компания заблокировали доступ в Google

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главарь так называемой "ДНР" денис пушилин заявил, что работу Google на территории республики заблокировали, ранее такое же решение приняли оккупанты в Луганской области.

Сам пушилин извергнул следующее:

"Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".

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В статье: Google ДНР и ЛНР ДНР война с Россией
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Источник:
риа "новости"

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.07.2022 в 15:34
Правильно, Google для людей.
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