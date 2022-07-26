Армия Беларуси провела учения связистов и вела воздушную разведку в направлении Луцка
Генштаб предупреждает об угрозе ракетных ударов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 26 июля, сообщает, что в вооруженных силах Беларуси была проведена тренировка по связи пунктов управления.
Кроме того, с территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки беспилотниками оперативно-тактического уровня в направлениях на Луцк и Ковель Волынской области.
Ранее в понедельник глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщал, что украинские военные сбили два вражеских беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков на дом один человек погиб, несколько раненых госпитализированы.
Генштаб также предупреждает об угрозе ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
Напомним, ранее Беларусь продолжила военные учения у границ с Украиной по меньшей мере до 31 июля. На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко признал участие его страны в войне с Украиной, отметив, что они "людей не убивают", а "прикрывают спину россиянам".
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