В Пентагоне официально объявили о поставках в Украину еще нескольких HIMARS и дронов Phoenix Ghost
Ну и боеприпасов, куда же без них
Marine Corps Cpl. Patrick King
Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Украине в области безопасности, который будет включать в себя дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы и большое количество беспилотников под названием Phoenix Ghost.
Пакет содержит оборудование на сумму около 175 миллионов долларов, изъятое из имеющихся военных запасов американцев по распоряжению президента Байдена, плюс оборудование на 95 млн долларов по Инициативе содействия безопасности Украины или фонда USAI.
В пакет помощи включены четыре дополнительных HIMARS'а. Таким образом, ВСУ будут иметь 16 таких систем. Американцы предоставят ВСУ 580 дополнительных тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. Также речь идет о четырех командно-штабных машинах, дополнительном противотанковом вооружении, 36 000 снарядов калибра 105 мм и прочем.
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