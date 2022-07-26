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В Пентагоне официально объявили о поставках в Украину еще нескольких HIMARS и дронов Phoenix Ghost

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Ну и боеприпасов, куда же без них

В Пентагоне официально объявили о поставках в Украину еще нескольких HIMARS и дронов Phoenix Ghost

Marine Corps Cpl. Patrick King

Новина українською

Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Украине в области безопасности, который будет включать в себя дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы и большое количество беспилотников под названием Phoenix Ghost.

Пакет содержит оборудование на сумму около 175 миллионов долларов, изъятое из имеющихся военных запасов американцев по распоряжению президента Байдена, плюс оборудование на 95 млн долларов по Инициативе содействия безопасности Украины или фонда USAI.

В пакет помощи включены четыре дополнительных HIMARS'а. Таким образом, ВСУ будут иметь 16 таких систем. Американцы предоставят ВСУ 580 дополнительных тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. Также речь идет о четырех командно-штабных машинах, дополнительном противотанковом вооружении, 36 000 снарядов калибра 105 мм и прочем.

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В статье: война с Россией HIMARS
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Источник:
defense.gov

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