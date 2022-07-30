Сергей Стаховский о Еленовке: Это не останется безнаказанным, это нельзя оставлять без внимания

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на обстрел российскими фашистами колонии в городе Еленовка (Донецкая область), в которой находились украинские военнопленные. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Твиттер.

"Полная боль и отчаяние. россия казнила более 50 пленных – все из рядов защитников Мариуполя. Это не останется безнаказанным, это нельзя оставлять без внимания" – написал он.