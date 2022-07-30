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Сергей Стаховский о Еленовке: Это не останется безнаказанным, это нельзя оставлять без внимания

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Они за все заплатят жизнью

Сергей Стаховский о Еленовке: Это не останется безнаказанным, это нельзя оставлять без внимания

Фото: instagram.com/stako_s

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на обстрел российскими фашистами колонии в городе Еленовка (Донецкая область), в которой находились украинские военнопленные. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Твиттер.

"Полная боль и отчаяние. россия казнила более 50 пленных – все из рядов защитников Мариуполя. Это не останется безнаказанным, это нельзя оставлять без внимания" – написал он.

Напомним, что ранее Ольга Харлан отреагировала на обстрелы Николаева.

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В статье: Сергей Стаховский
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