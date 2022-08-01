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"Звуки залпов стали хитом этим летом". В Украину прибыли еще четыре HIMАRS

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Союзники продолжают усиливать ВСУ

"Звуки залпов стали хитом этим летом". В Украину прибыли еще четыре HIMАRS

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на вооружение Украинской Армии поступило еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMАRS.

"Я благодарен президенту США Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и гражданам США за усиление Украинской Армии. Мы доказали, что умеем использовать такое оружие. Звуки залпов HIMАRS стали главным хитом нынешним летом на линии фронта", написал Резников в Twitter.

Таким образом, общее количество таких систем на вооружении ВСУ достигло 16. Заметим, что в течение последнего месяца Украинская Армия активно использует HIMАRS для уничтожения боекомплектов, а также логистических узлов. В частности, с помощью этой системы был серьезно поврежден Антоновский мост, что существенно усложнило поставки для российской армии в Херсоне.

Добавим, что сегодня Резников также сообщил о прибытии в Украину немецких реактивных систем MARS II. Ранее ВСУ публиковали видео работы британских M270.

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В статье: война с Россией HIMARS
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