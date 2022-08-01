"Звуки залпов стали хитом этим летом". В Украину прибыли еще четыре HIMАRS
Союзники продолжают усиливать ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на вооружение Украинской Армии поступило еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMАRS.
"Я благодарен президенту США Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и гражданам США за усиление Украинской Армии. Мы доказали, что умеем использовать такое оружие. Звуки залпов HIMАRS стали главным хитом нынешним летом на линии фронта", написал Резников в Twitter.
Таким образом, общее количество таких систем на вооружении ВСУ достигло 16. Заметим, что в течение последнего месяца Украинская Армия активно использует HIMАRS для уничтожения боекомплектов, а также логистических узлов. В частности, с помощью этой системы был серьезно поврежден Антоновский мост, что существенно усложнило поставки для российской армии в Херсоне.
Добавим, что сегодня Резников также сообщил о прибытии в Украину немецких реактивных систем MARS II. Ранее ВСУ публиковали видео работы британских M270.
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