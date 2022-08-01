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Зеленский рассмотрел петицию о замене в Одессе памятника Екатерине II на скульптуру гей порно-актера

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Президент просит горсовет Одессы обсудить снос памятника Екатерине II

Зеленский рассмотрел петицию о замене в Одессе памятника Екатерине II на скульптуру гей порно-актера

Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию о сносе памятника российской императрице Екатерине II в Одессе и установке на его месте памятнику американскому порно-актеру Билли Херрингтону.

Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть данное предложение.

"В данном случае памятник Екатерине II ("Учредителям Одессы") установлен в соответствии с решением Одесского городского совета от 4 июля 2007 года № 1401-V "О комплексной реставрации и благоустройстве Екатерининской площади г. Одессы по воспроизведению ее исторического облика".

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Учитывая изложенный и с учетом норм Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - говорится в заявлении президента.

Зеленский также указал, что в письме Одесскому горсовету отметил важность защиты национальных интересов, проработку вопросов "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

Напомним, что автор петиции привел несколько аргументов, почему это хорошая идея: отказ от российского наследия, четкий сигнал, что Украина поддерживает ЛГБТ+ сообщество (Херрингтон снимался в гей-порно), это смешно и весело, а также породит кучу мемов.

Билли Херрингтон был актером и моделью. Известен тем, что в 1990-х годах снимался в порнофильмах гомосексуального направления. Херрингтон умер в марте 2018 года.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
01.08.2022 в 23:42
Цікава думка самих одеситів. Начебто, з гумором має бути все гаразд? Моя порада: заберіть геть пам"ятник руській хвойді, поставте пам"ятник королеві Елізабет на її місці, а табличку, про "русское оружие" заменіть на "Слава британській зброї"
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CR7 TOP-Marcatore (Filattiera)
01.08.2022 в 23:03
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