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Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков

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Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию с просьбой легализовать однополые браки в Украине, обращение набрало более 28,5 тысячи подписей.

Президент ответил, что согласно Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины.

Конституция не может быть изменена во время военного положения, однако правительство разрабатывало варианты относительно легализации в Украине регистрируемого гражданского партнерства.

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Зеленский обратился к премьер-министру, чтобы рассмотреть изложенное в петиции предложение.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию.

В современном мире уровень демократичности общества измеряется, в частности, из-за политики государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан", – говорится в ответе президента.

Зеленский добавил, что каждый гражданин является неотъемлемой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины.

Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, а права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы.

Также он сослался на Семейный кодекс, который определяет, что семья является первичным и основным центром общества.

Семью составляют люди, вместе проживающие, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности.

В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.

"В соответствии со статьей 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.

Я обратился к Премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", – добавил глава государства.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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