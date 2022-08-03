В Пентагоне отреагировали на слова министра обороны рф шойгу касательно уничтожения РСЗО HIMARS

Спикер Пентагона Тодд Брессил опроверг ложь министра обороны российской федерации сергея шойгу об уничтожении РСЗО HIMARS, которые США предоставила Вооруженным силам Украины для борьбы со страной-агрессором. Об этом сообщает издание Reuters.

"Мы знаем об этих последних заявлениях министра шойгу, и они снова откровенно лживы. Украинские военные используют РСЗО HIMARS с разрушительной точностью и эффективностью".

Также отметим, что 2 августа командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что ВСУ не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS. Министр обороны Алексей Резников ранее сообщил, что Украина получила от США еще четыре HIMARS'а.