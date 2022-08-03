  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Пентагоне отреагировали на слова министра обороны рф шойгу касательно уничтожения РСЗО HIMARS
В тренде

В Пентагоне отреагировали на слова министра обороны рф шойгу касательно уничтожения РСЗО HIMARS

Общие новости
(1 голосов)

Ничего такого не было

В Пентагоне отреагировали на слова министра обороны рф шойгу касательно уничтожения РСЗО HIMARS

Marine Corps Cpl. Patrick King

Новина українською

Спикер Пентагона Тодд Брессил опроверг ложь министра обороны российской федерации сергея шойгу об уничтожении РСЗО HIMARS, которые США предоставила Вооруженным силам Украины для борьбы со страной-агрессором. Об этом сообщает издание Reuters.

"Мы знаем об этих последних заявлениях министра шойгу, и они снова откровенно лживы. Украинские военные используют РСЗО HIMARS с разрушительной точностью и эффективностью".

Также отметим, что 2 августа командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что ВСУ не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS. Министр обороны Алексей Резников ранее сообщил, что Украина получила от США еще четыре HIMARS'а.

Читайте такжеЗеленский: В Песках и Авдеевке сейчас просто ад, не описать словами

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией сергей шойгу HIMARS
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде