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Раненые, пожары, разрушения. Ночью россияне били по Харькову, Николаеву и Днепропетровщине

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В нескольких областях Украины ночью прозвучали взрывы

Раненые, пожары, разрушения. Ночью россияне били по Харькову, Николаеву и Днепропетровщине

Николай Лукашук Telegram-канал

Новина українською

россияне в который раз обстреляли Харьков, в ночь с 3 на 4 августа прозвучали взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога. Орки попали в административное здание в Немышлянском районе города. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Также в Николаеве около 04: 00 по киевскому времени прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города. Есть повреждения жилых домов и пожары. Ночью 4 августа русские оккупанты обстреляли и Днепропетровщину, в результате чего одна женщина получила ранение. По городу Никополь россияне выпустили 60 "Градов" – повреждены десятки домов.

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В статье: война с Россией Николай Лукашук Валентин Резниченко Александр Сенкевич Игорь Терехов
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