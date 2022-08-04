Россия перекинула 3 БТГ на Херсонское направление и 1 - на Запорожское
Также враг продолжает расконсервировать технику по долгосрочному хранению
фото из свободных источников
Россия наращивает силы на Запорожском и Херсонском направлениях и расконсервирует технику. Об этом 4 августа заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Медиацентре Украина – УКРИНФОРМ.
"Оккупанты продолжает увеличивать силы на Запорожском и Херсонском направлениях. На Криворожское направление оккупант перекинул три батальонно – тактические группы из Новопавловского направления, а также ввел одну такую группу на Запорожское направление", – сказал Громов.
По словам бригадного генерала, пополнение сил и средств россия осуществляет через Керченский мост и территорию Крыма. Также остров используется как плацдарм для личного состава и вооружения. Отмечается перебазировка армейской авиации Восточного военного округа на территорию Крыма.
При этом продолжает расконсервировать технику по долгосрочному хранению.
Также отмечается, что Россия продолжает использовать "сирийский" опыт – тотально уничтожает гражданскую инфраструктуру и мирное население путем нанесения ракетно-авиационных ударов и увеличивает свои силы для ведения долгих боевых действий на нашей местности.
Популярное сейчас
- Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом
- Игра со Штурмом – лицо нынешнего Динамо. Феерии не будет даже против слабых соперников
- Чернобаевка, Антоновский мост и взрывы в Донецке: свежая сводка по ударам от ВСУ по россиянам
- Детсад, церковь, супермаркет: ночью россияне били по Николаеву, Харькову и Днепропетровщине
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО