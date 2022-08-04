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Россия перекинула 3 БТГ на Херсонское направление и 1 - на Запорожское

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Также враг продолжает расконсервировать технику по долгосрочному хранению

Россия перекинула 3 БТГ на Херсонское направление и 1 - на Запорожское

фото из свободных источников

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Россия наращивает силы на Запорожском и Херсонском направлениях и расконсервирует технику. Об этом 4 августа заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Медиацентре Украина – УКРИНФОРМ.

"Оккупанты продолжает увеличивать силы на Запорожском и Херсонском направлениях. На Криворожское направление оккупант перекинул три батальонно – тактические группы из Новопавловского направления, а также ввел одну такую ​​группу на Запорожское направление", – сказал Громов.

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По словам бригадного генерала, пополнение сил и средств россия осуществляет через Керченский мост и территорию Крыма. Также остров используется как плацдарм для личного состава и вооружения. Отмечается перебазировка армейской авиации Восточного военного округа на территорию Крыма.

При этом продолжает расконсервировать технику по долгосрочному хранению.

Также отмечается, что Россия продолжает использовать "сирийский" опыт – тотально уничтожает гражданскую инфраструктуру и мирное население путем нанесения ракетно-авиационных ударов и увеличивает свои силы для ведения долгих боевых действий на нашей местности.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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