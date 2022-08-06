Евросоюз может предоставить Украине 3 млрд евро грантовой помощи

План помощи Украине от Еврокомиссии на 9 млрд евро, из которых 1 млрд уже предоставлен, будет содержать также 5 млрд кредита и 3 млрд гранта.

Такой проект помощи появился после отказа Германии предоставить гарантии кредита Украине в 9 млрд евро. По ее словам, Киев и так имеет значительные долговые обязательства, поэтому наилучшим является путь грантового финансирования.

ЕС планирует разделы 8 млрд евро помощи на две части. Первую – кредитную, которая будет составлять 5 млрд евро долгосрочного займа, и вторую – грантовую, к которой привлекут остальные, 3 млрд евро.

Пока нет точных дат реализации помощи, однако Комиссия рассчитывает, что Европейский парламент и страны ЕС в сентябре одобрят предоставление средств Украине, чтобы выплаты могли начаться в октябре.