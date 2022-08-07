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россия обстреляла Запорожскую АЭС, чтобы подорвать желание Запада давать Украине оружие, - ISW

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Враг рассматривает разные варианты, чтобы подорвать наладивишеся отношения

россия обстреляла Запорожскую АЭС, чтобы подорвать желание Запада давать Украине оружие, - ISW

фото из свободных источников

Новина українською

В американском Институте изучения войны предполагают, что российские силы используют захваченные АЭС с целью сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине. Об этом говорится в последнем отчете ISW.

"Чтобы подорвать волю Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению, а также эффективно использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике", – говорится в сообщении.

Как известно, 5 августа российские войска дважды совершили обстрел в сторону Запорожской АЭС. В 14:30 зафиксировано три взрыва возле промышленной площадки станции. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

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В статье: война с Россией ЗАЭС
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Источник:
ISW

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