россия обстреляла Запорожскую АЭС, чтобы подорвать желание Запада давать Украине оружие, - ISW
Враг рассматривает разные варианты, чтобы подорвать наладивишеся отношения
фото из свободных источников
В американском Институте изучения войны предполагают, что российские силы используют захваченные АЭС с целью сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине. Об этом говорится в последнем отчете ISW.
"Чтобы подорвать волю Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению, а также эффективно использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике", – говорится в сообщении.
Как известно, 5 августа российские войска дважды совершили обстрел в сторону Запорожской АЭС. В 14:30 зафиксировано три взрыва возле промышленной площадки станции. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
Популярное сейчас
- Клермон – ПСЖ 0:5. Праздник футбола от Месси и Неймара
- Миколенко отыграл полностью матч против Челси
- Рух победил Черноморец в товарищеском матче
- Детсад, церковь, супермаркет: ночью россияне били по Николаеву, Харькову и Днепропетровщине
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925