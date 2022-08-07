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Минус 300 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 августа

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Минус 300 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 августа

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А еще три десятка техники

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян начиная с 24 февраля по 07 августа.

За субботу, 6 августа, было ликвидировано 300 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 42200 (+300) человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1805 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4055 (+4) ед,

артиллерийских систем – 958 (+3) ед,

РСЗО - 260 (+0) ед,

средства ПВО - 132 (+5) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6),

крылатые ракеты – 182 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед,

специальная техника – 86 (+1).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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