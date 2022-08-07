Минус 300 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 августа
А еще три десятка техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян начиная с 24 февраля по 07 августа.
За субботу, 6 августа, было ликвидировано 300 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 42200 (+300) человек.
Потери россиян в технике:
танков ‒ 1805 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4055 (+4) ед,
артиллерийских систем – 958 (+3) ед,
РСЗО - 260 (+0) ед,
средства ПВО - 132 (+5) ед,
самолетов – 223 (+0) ед,
вертолетов – 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6),
крылатые ракеты – 182 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед,
специальная техника – 86 (+1).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
Популярное сейчас
- Кубок Италии. Специя без Коваленко разгромила Комо без Фабрегаса, вылет Эмполи
- Марко Верратти вышел на второе место в истории по сыгранным матчам за ПСЖ
- Миколенко отыграл полностью матч против Челси
- Воронки приехали? В Беларуси пропала девушка, которая исполнила песню Океана Эльзы в баре
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
Новости по теме
- 18:26 Украинские Генштаб ВСУ: Штурмом россияне пытались улучшить свое положение в направление Бахмутского
- 11:26 Украинские Десять танков и четыре средства ПВО. Генштаб сообщил о потерях россиян за 5 августа
- 09:15 Украинские Прошлись по средствам ПВО. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 августа