Ядерный терроризм в действии: россияне заявили о готовности взорвать заминированную ЗАЭС
Хотят катастрофу масштабов Чернобыля?
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россияне не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или русская земля, или выжженная пустыня".
"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или российской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!" – сказал он своим солдатам.
Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что ведомство располагает подтвержденной информацией о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.
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