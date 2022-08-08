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Ядерный терроризм в действии: россияне заявили о готовности взорвать заминированную ЗАЭС

Общие новости
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(2 голосов)

Хотят катастрофу масштабов Чернобыля?

Ядерный терроризм в действии: россияне заявили о готовности взорвать заминированную ЗАЭС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

россияне не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или русская земля, или выжженная пустыня".

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или российской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!" – сказал он своим солдатам.

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что ведомство располагает подтвержденной информацией о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

Читайте такжероссия обстреляла Запорожскую АЭС, чтобы подорвать желание Запада давать Украине оружие, - ISW

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В статье: война с Россией ЗАЭС
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарниця)
08.08.2022 в 15:12
Порошенківський Іловайськ це просто дитячий белькіт, порівняно з Маріуполем, та Енергодаром. Але, почекайте. Рашисти ще каховську греблю підірвуть. Але саме Зеленський - герой! БОНЕВТІК
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+1
-3
белорус (Киев)
08.08.2022 в 15:24
что ты несёшь, дебил, совсем кукуха поехала?
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+3
-1
Лекарь (село Дарниця)
08.08.2022 в 15:10
Дякую зеленій владі за те, що "проїбали".
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+1
-3
белорус (Киев)
08.08.2022 в 15:25
живёшь в своём селе, ну и живи там, колхозное чмо
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+2
-1

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