Утром 8 августа украинские ПВО сбили российских ракет на 26 млн долларов
Четыре крылатые ракеты типа Калибр были сбиты сегодня утром
фото из свободных источников
Утром 8 августа российские войска выпустили по Украине ракет на 26 млн долларов.
Об этом сообщает Forbes.
Утром Россия выпустила из акватории Черного моря четыре крылатые ракеты типа "Калибр". По оценке Forbes, общая стоимость сбитых ракет составляет 26 млн долларов.
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Напомним, сегодня украинские военные уничтожили над Одесской областью российскую крылатую ракету, еще три "Калибра" украинские защитники сбили в центральной части Украины.
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