  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Новый военный пакет помощи от США на $1 млрд: известно, что в него вошло
В тренде

Новый военный пакет помощи от США на $1 млрд: известно, что в него вошло

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Боеприпасы для HIMARS, NASAMS, арты, минометов и многое другое

Новый военный пакет помощи от США на $1 млрд: известно, что в него вошло

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны США официально санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Об этом сообщает сайт Пентагона.

Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

Возможности нового пакета включают:

  • Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
  • 20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
  • Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
  • 1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • Противопехотные боеприпасы Claymore;
  • Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
  • Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

Напомним, что неделю назад Джо Байден утвердил пакет помощи Украине на 550 млн долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерии и HIMARS.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
08.08.2022 в 22:28
І за те велика подяка.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде