Новый военный пакет помощи от США на $1 млрд: известно, что в него вошло

Министерство обороны США официально санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Об этом сообщает сайт Пентагона.

Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

Возможности нового пакета включают:

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;

20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;

Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 бронированных медицинских автомобилей;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.