Новый военный пакет помощи от США на $1 млрд: известно, что в него вошло
Боеприпасы для HIMARS, NASAMS, арты, минометов и многое другое
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны США официально санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Об этом сообщает сайт Пентагона.
Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.
Возможности нового пакета включают:
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
- 20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
- Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- 1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- Противопехотные боеприпасы Claymore;
- Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
- Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.
Напомним, что неделю назад Джо Байден
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.08.2022 в 22:28
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