Около 20 самолетов РФ регулярно патрулируют возле границ Украины
Это самолеты разных типов
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Около 20 российских военных самолетов занимаются постоянным патрулированием территории вокруг украинских границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря командования Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Вокруг украинских границ постоянно находятся около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - рассказал Игнат.
Напомним, ранее Игнат заявил, что, по состоянию на начало июля, российская авиация 2,5 месяца не залетала на территорию, подконтрольную Украине.
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