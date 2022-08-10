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Около 20 самолетов РФ регулярно патрулируют возле границ Украины

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Это самолеты разных типов

Около 20 самолетов РФ регулярно патрулируют возле границ Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Около 20 российских военных самолетов занимаются постоянным патрулированием территории вокруг украинских границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря командования Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Вокруг украинских границ постоянно находятся около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - рассказал Игнат.

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Напомним, ранее Игнат заявил, что, по состоянию на начало июля, российская авиация 2,5 месяца не залетала на территорию, подконтрольную Украине.

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В статье: война с Россией
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