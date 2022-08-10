Стало известно, сколько россиян подали заявки на получение украинской визы

Заявки на получение украинской визы подали 112 граждан России.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодня, украинские посольства за рубежом получили 112 визовых ходатайств от граждан России. Это граждане РФ, проживающие в странах Европейского Союза. Сейчас эти ходатайства рассматриваются. Продолжается проверка этих граждан, пока ни одна виза не согласована", - рассказал Николенко.

Он также напомнил, что на территории РФ нет украинских дипломатических представительств.

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"Граждане Российской Федерации, которые там проживают, не могут подать заявку на получение визы для въезда в Украину. Это могут делать только россияне, которые проживают в других странах мира и имеют там разрешение на временное или постоянное проживание", - отметил Николенко.

Напомни, что с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.