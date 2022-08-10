  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стало известно, сколько россиян подали заявки на получение украинской визы
В тренде

Стало известно, сколько россиян подали заявки на получение украинской визы

Общие новости
(1 голосов)

Пока что ни одна виза не утверждена

Стало известно, сколько россиян подали заявки на получение украинской визы

Visa Global

Новина українською

Заявки на получение украинской визы подали 112 граждан России.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодня, украинские посольства за рубежом получили 112 визовых ходатайств от граждан России. Это граждане РФ, проживающие в странах Европейского Союза. Сейчас эти ходатайства рассматриваются. Продолжается проверка этих граждан, пока ни одна виза не согласована", - рассказал Николенко.

Он также напомнил, что на территории РФ нет украинских дипломатических представительств.

Читайте такжеГоспогранслужба: Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину

"Граждане Российской Федерации, которые там проживают, не могут подать заявку на получение визы для въезда в Украину. Это могут делать только россияне, которые проживают в других странах мира и имеют там разрешение на временное или постоянное проживание", - отметил Николенко.

Напомни, что с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УНІАН

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде