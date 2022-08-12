  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС передал украинским пограничникам четыре катера
В тренде

ЕС передал украинским пограничникам четыре катера

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Четыре патрульных катера UMS – 425CC

ЕС передал украинским пограничникам четыре катера

Державна прикордонна служба України

Новина українською

Белгород-Днестровский пограничный отряд Одесской области получил четыре патрульных катера UMS – 425CC от Европейского Союза общей стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что катера были предоставлены в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ", финансируемого Европейским Союзом и внедряемого Международной организацией по миграции.

Каждый катер вмещает команду из четырех человек, оснащен спасательными жилетами и эхолотом для определения глубины воды под судном.

Как напоминает Госпогранслужба, в 2021 году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS-545DC и UMS-425CC, которые показали свою высокую надежность при несении службы по охране государственной границы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде