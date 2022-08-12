На россии началась скрытая "промышленная мобилизация"
Это касается компаний и предприятий оборонного сектора
gur.gov.ua
В России начали проводить скрытые мероприятия так называемой промышленной мобилизации компаний и предприятий оборонного сектора, заявляют украинские разведчики.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В компании "Ростех" с начала августа введен запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала.
В некоторых компаниях, входящих в состав "Ростех", "перенос отпусков на неопределенный срок" касается 100% работников.
Также военно-промышленная комиссия РФ, возглавляемая Владимиром Путиным, готовит изменения к программе государственного оборонного заказа РФ на 2022 год, которые предусматривают увеличение расходов на 600-700 млрд российских рублей. Утверждение изменений ожидается в начале сентября.
Целью скрытой "промышленной мобилизации" является обеспечение ведения боевых действий на территории Украины. При этом уже в ближайшее время ожидается введение аналогичных мер на других оборонных предприятиях РФ.
Отмена отпусков также связана с попыткой полностью контролировать передвижение персонала оборонных предприятий. В первую очередь руководящего состава, на фоне последних громких дел по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов РФ.
В состав государственной компании "Ростех" входит более 800 компаний и предприятий разных отраслей производства. Портфель корпорации включает в себя до 40% всего объема государственного оборонного заказа и приоритетные гражданские программы, отмечает ГУР.
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