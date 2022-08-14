Россияне обстреляли с Ураганов порт Николаева, - Ким
Жертв нет
фото из свободных источников
Вечером 13 августа войска рф тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атаковали портовую инфраструктуру Николаева. Жертв при этом нет. Такую информацию сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
"По информации оперативного командования "Юг", к вечеру, 13 августа, тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева. Без жертв", - проинформировал Ким.
Также вечером 13 августа, около 20:00, Николаев подвергся обстрелам. По информации оперативного командования "Юг", шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждения получили несколько зданий, ранения получило одно гражданское лицо.
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