Сборная Украины стала лучшей командой из Европы на Олимпиаде по информатике
У нас два золота, серебро и бронза
С 7 по 15 августа 2022 г. в индонезийской Джокьякарте проходила Международная олимпиада по информатике, в которой приняла участие и сборная Украины. Всего в олимпиаде приняло участие 349 участников из 90 стран мира.
В состав сборной Украины вошли и показали следующие результаты:
- Роман Янушевский, выпускник Киевского лицея №145, занял 7-е место, получив золотую медаль. Роман стал лучшим участником Европы и показал лучший результат среди украинцев, начиная с 2005 года.
- Олег Навер, выпускник Кременчугского лицея Полет, занял 14-е место, получив золотую медаль. Олег стал самым титулованным украинцем за всю историю – две золотые медали и одна серебряная.
- Владислав Денисюк, выпускник Хмельницкого лицея №17, занял 59-е место, получив серебряную медаль.
- Дарья Карпенко, ученица 10-го класса (по состоянию на 21-22 учебный год) Хмельницкой гимназии №1, заняла 137-е место, получив бронзовую медаль.
Руководителями команды были Антон Цыпко и Валентин Мельник. Романа и Олега к олимпиаде подготовил Валентин Мельник, а Владислава и Дарья – Андрей Попик.
В итоге сборная Украины стала лучшей командой из Европы, а в общем рейтинге заняла 6 место. Это самый лучший результат нашей сборной с 2005 года.
Первое место разделили сборные Китая и Японии, дальше идут США, Южная Корея и Тайвань.
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