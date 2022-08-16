Усик - Джошуа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Держим кулаки!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Осенью 2021 года Александр Усик единогласным решением судей отобрал у Энтони Джошуа чемпионские пояса по версиям WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. Теперь уже чемпионская ноша будет на плечах украинского боксера, который должен доказать, что предыдущая победа была не зря.
Поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии на арене "Король Абдалла Спортс Сити". Вечер бокса стартует с поединков андеркарда и должен начаться в 17:00 по Киеву. Но главное блюдо болельщикам бокса будет подано около полуночи.
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В Украине матч-реванш между Усиком и Джошуа будет показан бесплатно. Смотрите его прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO. Также поединок планируется показать на официальном Youtube-канале Александра Усика USYK17 - плеер из этого источника будет добавлен в новость в ближайшее время.
Усик Джошуа онлайн-трансляция Youtube-канала Александра Усика
Плеер будет добавлен в скором времени
Усик Джошуа онлайн-трансляция MEGOGO
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