Усик - Джошуа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Осенью 2021 года Александр Усик единогласным решением судей отобрал у Энтони Джошуа чемпионские пояса по версиям WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. Теперь уже чемпионская ноша будет на плечах украинского боксера, который должен доказать, что предыдущая победа была не зря.

Поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии на арене "Король Абдалла Спортс Сити". Вечер бокса стартует с поединков андеркарда и должен начаться в 17:00 по Киеву. Но главное блюдо болельщикам бокса будет подано около полуночи.

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В Украине матч-реванш между Усиком и Джошуа будет показан бесплатно. Смотрите его прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO. Также поединок планируется показать на официальном Youtube-канале Александра Усика USYK17 - плеер из этого источника будет добавлен в новость в ближайшее время.

Усик Джошуа онлайн-трансляция Youtube-канала Александра Усика

Плеер будет добавлен в скором времени

Усик Джошуа онлайн-трансляция MEGOGO