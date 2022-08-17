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Из-за недостатка желающих воевать россияне пытаются привлечь в армию граждан стран Центральной Азии

Общие новости
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Москву не трогают?

Из-за недостатка желающих воевать россияне пытаются привлечь в армию граждан стран Центральной Азии

ГУР

Новина українською

▪ Количество российских граждан, желающих отправиться на войну в Украину, все уменьшается. Чтобы, по крайней мере, частично сохранить возможность формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в ВС россии иностранных граждан.

▪ Первенство в этом вопросе занимает московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

▪ Кроме финансового стимула, тем, кто согласится подписать контракт и уехать в Украину, предлагается получение российского гражданства. Одновременно в Чечне идет формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине, как сообщает ГУР.

▪ Значительную часть "добровольцев" в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности. Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками, их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине.

▪ Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, воюющих в Украине в угоду Москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Граждане республики выражают возмущение тем, что кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на "чужой" войне двух христианских народов – русских и украинцев. Такая политика кадырова воспринимается как измена мусульман.

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В статье: война с Россией ГУР
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Источник:
ГУР

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