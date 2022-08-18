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"Одна из самых трагических ночей". После обстрела Харькова найдено уже 10 убитых и 40 раненых

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На фото – все, что осталось от общежития в Слободском районе

"Одна из самых трагических ночей". После обстрела Харькова найдено уже 10 убитых и 40 раненых

Синєгубов Телеграм-канал

Новина українською

Прошлая ночь стала одной из самых трагических для Харьковской области за все время войны, об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. В течение ночи россияне наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми.

Около 21:30 российская ракета, предположительно "Искандер", попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар. По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 раненых, в том числе 11-летний ребенок.

Около 4:30 утра враг совершил пуски еще 8 ракет из г. Белгород в направлении Харьковщины. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Поврежденные здания, объекты инфраструктуры, загорелись пожары.

В Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По состоянию на данный момент 2 человека погибли, 18 получили ранения, в том числе 2 ребенка. Окончательные последствия этих попаданий еще не устанавливаются. На местах работают все специальные службы.

Также сегодня около 4 утра враг нанес ракетный удар по г. Красноград. Разрушены жилые дома, более 10 домов повреждены. 2 гражданских погибли, 2 – получили ранения, среди них ребенок 12 лет. Информация обновляется.

При этом в министерстве убийств россии подтвердили удар по общежитиям Харькова. По словам россиян, убиты не гражданские, а "более 90 боевиков".

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
t.me/synegubov

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