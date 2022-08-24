  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ДТП, в котором пострадал Лучи: суд определил, был ли причастен депутат Трухин
В тренде

ДТП, в котором пострадал Лучи: суд определил, был ли причастен депутат Трухин

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

И оштрафовал виновного на 850 гривен

ДТП, в котором пострадал Лучи: суд определил, был ли причастен депутат Трухин

facebook.com/Andriyak

Новина українською

Суд поставил точку в скандальном ДТП, в котором пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, которое произошло 23 августа 2021 года. Об этом сообщают издание "Полтавщина" и Единый государственный реестр судебных решений.

Суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с нардепом Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

Соответствующее постановление Дарницкий суд Киева вынес в отношении Виктора Склемы, который в 2021 году попал в ДТП вместе с депутатом ВР от "Слуги народа" Александром Трухиным. Тогда Склема заявил, что за рулем сидел именно он.

9 августа судья Елена Лужецкая признала его виновным в аварии и назначила 850 грн штрафа в качестве административного взыскания.

Напомним, что ДТП произошло на Бориспольской трассе вблизи Киева.

Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. По данным СМИ, за рулем Audi мог быть Трухин.

При этом, в нем серьезно пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, который затем долго восстанавливался после травм.

По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Читайте такжеНардеп Трухин: Во время ДТП я не был пьян. Со своей стороны никакой вины не ощущаю

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Лучи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде