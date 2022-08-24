ДТП, в котором пострадал Лучи: суд определил, был ли причастен депутат Трухин
И оштрафовал виновного на 850 гривен
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Суд поставил точку в скандальном ДТП, в котором пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, которое произошло 23 августа 2021 года. Об этом сообщают издание "Полтавщина" и Единый государственный реестр судебных решений.
Суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с нардепом Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.
Соответствующее постановление Дарницкий суд Киева вынес в отношении Виктора Склемы, который в 2021 году попал в ДТП вместе с депутатом ВР от "Слуги народа" Александром Трухиным. Тогда Склема заявил, что за рулем сидел именно он.
9 августа судья Елена Лужецкая признала его виновным в аварии и назначила 850 грн штрафа в качестве административного взыскания.
Напомним, что ДТП произошло на Бориспольской трассе вблизи Киева.
Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. По данным СМИ, за рулем Audi мог быть Трухин.
При этом, в нем серьезно пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, который затем
По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.
2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа".
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