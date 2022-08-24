ДТП, в котором пострадал Лучи: суд определил, был ли причастен депутат Трухин

Суд поставил точку в скандальном ДТП, в котором пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, которое произошло 23 августа 2021 года. Об этом сообщают издание "Полтавщина" и Единый государственный реестр судебных решений.

Суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с нардепом Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

Соответствующее постановление Дарницкий суд Киева вынес в отношении Виктора Склемы, который в 2021 году попал в ДТП вместе с депутатом ВР от "Слуги народа" Александром Трухиным. Тогда Склема заявил, что за рулем сидел именно он.

9 августа судья Елена Лужецкая признала его виновным в аварии и назначила 850 грн штрафа в качестве административного взыскания.

Напомним, что ДТП произошло на Бориспольской трассе вблизи Киева.

Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. По данным СМИ, за рулем Audi мог быть Трухин.

При этом, в нем серьезно пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, который затем долго восстанавливался после травм .

По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа".