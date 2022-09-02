Восемь клубов планируют стартовать в баскетбольной Суперлиге ФБУ. Днепра среди них нет

Восемь клубов заявили о готовности поучаствовать в новом розыгрыше баскетбольной Суперлиги Украины. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

На онлайн-совещании, состоявшемся 1 сентября по поводу проведения следующего сезона в Суперлиге, было обсуждено, что в чемпионате примут участие от 8 до 10 клубов.

На прошлом заседании свое участие подтвердили "Прометей", "Будивельник", "Киев-Баскет", "Запорожье", "Черкасские Мавпы" и "Старый Луцк". Сейчас к ним присоединились "Кривбасс" и "Николаев".

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Не определился с решением БК "Днепр", причастным к существованию которого называют Игоря Коломойского. Не подтвердили участие "Химик" и "Одесса". "Харьковские Соколы" и "Ровно" в следующем сезоне планируют выступать в Высшей лиге.

Представители "Днепра" предложили сыграли регулярный чемпионат в четыре круга без плей-офф. Формат Суперлиги будет окончательно определен на Исполкоме ФБУ через несколько недель.

По плану новый баскетбольный сезон в Украине должен начаться в конце октября и завершиться в апреле. Во время военного положения соревнования будут проходить без зрителей.