Восемь клубов планируют стартовать в баскетбольной Суперлиге ФБУ. Днепра среди них нет
Старт сезона запланирован на конец октября
Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий
Восемь клубов заявили о готовности поучаствовать в новом розыгрыше баскетбольной Суперлиги Украины. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
На онлайн-совещании, состоявшемся 1 сентября по поводу проведения следующего сезона в Суперлиге, было обсуждено, что в чемпионате примут участие от 8 до 10 клубов.
На прошлом заседании свое участие подтвердили "Прометей", "Будивельник", "Киев-Баскет", "Запорожье", "Черкасские Мавпы" и "Старый Луцк". Сейчас к ним присоединились "Кривбасс" и "Николаев".
Не определился с решением БК "Днепр", причастным к существованию которого называют Игоря Коломойского. Не подтвердили участие "Химик" и "Одесса". "Харьковские Соколы" и "Ровно" в следующем сезоне планируют выступать в Высшей лиге.
Представители "Днепра" предложили сыграли регулярный чемпионат в четыре круга без плей-офф. Формат Суперлиги будет окончательно определен на Исполкоме ФБУ через несколько недель.
По плану новый баскетбольный сезон в Украине должен начаться в конце октября и завершиться в апреле. Во время военного положения соревнования будут проходить без зрителей.
Популярное сейчас
- Динамо сыграет с Зарей, дерби для Миколенко, экзамен для Зинченко. Расписание футбола 2-4 сентября
- АПЛ. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1. Третья победа тен Хага подряд
- Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка и что Россия не может проиграть
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО