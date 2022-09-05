Нидерланды - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция 1/8 финала ЧМ по волейболу

Сборная Украины могла вообще не сыграть на ЧМ, однако из-за дисквалификации страны 404 получила право принять участие в финальной части как команда с самым высоким рейтингом среди тех, кто туда не попал. Подопечные Угиса Крастиньша этим шансом воспользовались и уже преодолели групповой этап чемпионата мира. Наши ребята далеко не фавориты в паре, однако команда Крастиньша в последние годы уже не раз приятно удивляла. Верим, первая стадия плей-офф ЧМ для нас не предел.

Чемпионат мира по волейболу 2022. Мужчины. 1/8 финала

5 сентября. 18:30. Любляна. Словения

Нидерланды – Украина