Нидерланды - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция 1/8 финала ЧМ по волейболу
Держим кулаки за наших ребят!
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Сборная Украины могла вообще не сыграть на ЧМ, однако из-за дисквалификации страны 404 получила право принять участие в финальной части как команда с самым высоким рейтингом среди тех, кто туда не попал. Подопечные Угиса Крастиньша этим шансом воспользовались и уже преодолели групповой этап чемпионата мира. Наши ребята далеко не фавориты в паре, однако команда Крастиньша в последние годы уже не раз приятно удивляла. Верим, первая стадия плей-офф ЧМ для нас не предел.
Чемпионат мира по волейболу 2022. Мужчины. 1/8 финала
5 сентября. 18:30. Любляна. Словения
Нидерланды – Украина
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