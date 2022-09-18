российским войскам в Лимане грозит окружение ВСУ, - ISW
Оккупанты попали в ловушку
Генштаб ВСУ
Группировке российских оккупантов, которая находится вокруг Лимана на Донетчине, грозит окружение ВСУ. Об этом сообщает Институт изучения войны.
ВСУ, скорее всего, расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от Северского Донца. Это, в свою очередь, может позволить украинцам окружить российские войска, удерживаемые вокруг Лимана.
Выход к данному городу также открывает подходы к Лисичанску и к Северодонецку со стороны, где у русских нет оборонных укреплений.
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Источник:ISW
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