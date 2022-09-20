россияне ночью обстреляли Никополь, Волчанск, Бахмут и села Николаевской области

россияне всю ночь терроризировали Никопольщину обстрелами. Накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три громады – Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. Враг ударил по ним 5 раз. Выпустил на города и села более ста снарядов. Предварительно люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция. Полиция Харьковской области сообщила, что 19 сентября российские оккупанты обстреляли освобожденный Волчанск из артиллерии. В результате обстрела погиб российский военный в отставке. "Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом. Погиб 64-летний военный российской федерации в отставке, последние несколько лет проживавший в городе", – сообщили в полиции. Николаевский район: 19 сентября, с 18:35, и 20 сентября, с 03:20, враг наносил удары по аквазоне и прибрежной зоне г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Ночью, 20 сентября, ориентировочно в 03:45 и 03:55 обстрелы снова пришлись на пгт Березнеговатое и его окрестности. В результате обстрела повреждено учебное заведение – в здании вылетели окна. Пострадавших нет. Информация о масштабах разрушений уточняется. оккупанты ночью обстреляли Бахмут, попали в многоэтажку. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в доме после обстрела обрушились три подъезда, а под завалами могли оказаться два человека. На месте работают спасатели.