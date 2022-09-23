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Маркевич: У Шевченко были классные помощники и потому был хороший результат

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Специалист окончательно завершил сотрудничество с "Дженоа"

Маркевич: У Шевченко были классные помощники и потому был хороший результат

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Известный украинский специалист, экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал разрыв контракта Андрея Шевченко с "Дженоа".

"Не знаю, какие у Шевченко планы. Насколько мне известно, он хотел быть тренером. У него неплохо получилось в сборной и может, есть вариант. Хочет ли он этого сам? Не знаю.

Что у Шевченко не получилось в "Дженоа"? Это такая работа, что сегодня ты можешь быть на коне, а завтра – внизу, под копытами. Это не только у него так, а и у любого тренера такая судьба. Нужно уметь держать удар и двигаться дальше, если он хочет быть тренером.

У него были классные помощники, наблюдал за ним, когда работал главой комитета сборных. Они дополняли друг друга, и потому был хороший результат. Если решит быть тренером, то, наверное, есть такие помощники наготове. Это творческий процесс", - сказал Маркевич в комментарии Fanday.

Отметим, ранее в СМИ ходили слухи, что Шевченко считают одним из потенциальных кандидатов на пост главы УАФ.

Читайте такжеЭкс-глава Милана рассказал, что Перес предлагал 55 млн евро за Шевченко
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В статье: Андрей Шевченко Мирон Маркевич
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Источник:
Fanday

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.09.2022 в 12:22
Останній матч, коли ми грали так само беззубо - то вирішальний матч за вихід на Мондіяль з Ісландією. Були "класні помічники".У Ґлазґо нічого не вирішувалося. Команда явно знаходиться в перехідному стані. Відхід ветеранів (П'ятов вже) - Ярмоленка, Степаненка, Сидорчука - справа часу. Потрібен час для становлення нової команди. Залучення нових гравців. Розширення клубного представництва. Особливо в контексті того, що Динамо вирішило померти разом з Луческу і Суркісами.
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