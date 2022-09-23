Маркевич: У Шевченко были классные помощники и потому был хороший результат
Специалист окончательно завершил сотрудничество с "Дженоа"
Фото: komandaonline.com
Известный украинский специалист, экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал разрыв контракта Андрея Шевченко с "Дженоа".
"Не знаю, какие у Шевченко планы. Насколько мне известно, он хотел быть тренером. У него неплохо получилось в сборной и может, есть вариант. Хочет ли он этого сам? Не знаю.
Что у Шевченко не получилось в "Дженоа"? Это такая работа, что сегодня ты можешь быть на коне, а завтра – внизу, под копытами. Это не только у него так, а и у любого тренера такая судьба. Нужно уметь держать удар и двигаться дальше, если он хочет быть тренером.
У него были классные помощники, наблюдал за ним, когда работал главой комитета сборных. Они дополняли друг друга, и потому был хороший результат. Если решит быть тренером, то, наверное, есть такие помощники наготове. Это творческий процесс", - сказал Маркевич в комментарии Fanday.
Отметим, ранее в СМИ ходили слухи, что Шевченко считают одним из потенциальных кандидатов на пост главы УАФ.
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