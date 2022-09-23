"Так же мастерски, как и солдаты рф". Кулеба потролил лаврова за побег с заседания Совбеза ООН

Министр иностранных дел россии сергей лавров и его делегация опоздали на полтора часа на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось в Нью-Йорке 22 сентября. Представители россии покинули мероприятие сразу же после своего выступления.

На этот факт обратил внимание глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в своей речи подчеркнул, что лавров "убежал так же мастерски, как и солдаты россии с поля боя".

Кулеба верно отметил, что выступление российского дипломата было традиционно насыщенным пропагандистскими лозунгами и необоснованными обвинениями в нацизме в адрес Украины.

"США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын", – цинично заявил лавров на заседании. "На самом деле, единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, – это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента иностранной страны, президента Украины", – ответил Кулеба.