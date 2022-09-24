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Подоляк: Иран решил поддержать убийства украинцев

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Передав рф современные дроны

Подоляк: Иран решил поддержать убийства украинцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал использование иранских дронов российскими военными.

"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав россии – крайне отсталой в техническом плане стране – современные беспилотники.

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Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал в своем твиттере Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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