Подоляк: Иран решил поддержать убийства украинцев
Передав рф современные дроны
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал использование иранских дронов российскими военными.
"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав россии – крайне отсталой в техническом плане стране – современные беспилотники.
Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал в своем твиттере Подоляк.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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