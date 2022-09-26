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Спикер Президента: Зеленский говорил о том, что мы пока получили только согласие на передачу NASAMS

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Снова бюрократия

Спикер Президента: Зеленский говорил о том, что мы пока получили только согласие на передачу NASAMS

Soldatnytt from Oslo, Norway

Новина українською

Украинские СМИ со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского вчера, 25 сентября, написали о том, что Украина уже получила системы противовоздушной обороны NASAMS:

"Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И Конгресс США, мы получили NASAMS. Это системы ПВО", – заявил в интервью Зеленский.

Издание hromadske обратилось за комментарием к представителю президента Сергею Никифорову, который уточнил:

"Зеленский говорил о том, что мы пока получили лишь согласие на передачу NASAMS".

Сами системы в Украину еще не прибыли.

Система NASAMS находится на вооружении или доставляется в 12 стран. Версия NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM может стрелять на расстояние до 25 км, а досягаемость по высоте – до 14-15 км.

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В статье: Сергей Никифоров война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
hromadske.ua

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