Спикер Президента: Зеленский говорил о том, что мы пока получили только согласие на передачу NASAMS
Снова бюрократия
Soldatnytt from Oslo, Norway
Украинские СМИ со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского вчера, 25 сентября, написали о том, что Украина уже получила системы противовоздушной обороны NASAMS:
"Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И Конгресс США, мы получили NASAMS. Это системы ПВО", – заявил в интервью Зеленский.
Издание hromadske обратилось за комментарием к представителю президента Сергею Никифорову, который уточнил:
"Зеленский говорил о том, что мы пока получили лишь согласие на передачу NASAMS".
Сами системы в Украину еще не прибыли.
Система NASAMS находится на вооружении или доставляется в 12 стран. Версия NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM может стрелять на расстояние до 25 км, а досягаемость по высоте – до 14-15 км.
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