Спикер Президента: Зеленский говорил о том, что мы пока получили только согласие на передачу NASAMS

Украинские СМИ со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского вчера, 25 сентября, написали о том, что Украина уже получила системы противовоздушной обороны NASAMS:

"Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И Конгресс США, мы получили NASAMS. Это системы ПВО", – заявил в интервью Зеленский.

Издание hromadske обратилось за комментарием к представителю президента Сергею Никифорову, который уточнил:

"Зеленский говорил о том, что мы пока получили лишь согласие на передачу NASAMS".

Сами системы в Украину еще не прибыли.

Система NASAMS находится на вооружении или доставляется в 12 стран. Версия NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM может стрелять на расстояние до 25 км, а досягаемость по высоте – до 14-15 км.